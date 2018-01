Game of Thrones - Start der 8. Staffel von HBO für 2019 bestätigt

Der Sender HBO hat jetzt offiziell bestätigt, dass die achte Staffel von GoT erst im Jahr 2019 starten wird. Laut Kit Harrington, der in Game of Thrones Jon Snow verkörpert, werde sich das Warten aber definitiv lohnen. Die finale Staffel solle noch größer als je zuvor werden.

Der Winter hat mittlerweile nicht nur in Deutschland Einzug gehalten, sondern auch in der TV-Serie Game of Thrones. Während die siebte Staffel im letzten Jahr beendet wurde, warten die Fans derzeit mit Hochdruck auf die achte und finale Staffel. Bisher war lediglich klar, dass sich die Dreharbeiten von Game of Thrones bis zum Sommer 2018 ziehen können.

Start der 8. Staffel von HBO für 2019 bestätigt

Nun hat sich der US-Sender HBO (Home Box Office) auf der offiziellen Webseite zu Wort gemeldet und mitgeteilt, dass die achte Staffel im Jahr 2019 starten wird. Einen genauen Starttermin für die erste der sechs kommenden Game of Thrones-Folgen gibt es bislang allerdings noch nicht.

Weiterhin gibt HBO bekannt, dass an der finalen Staffel erneut David Benioff, Daniel Brett Weiss, David Nutter und Miguel Sapochnik als Regisseure beteiligt sein werden. Als Autoren werden sich David Benioff sowie Daniel Brett Weiss, Bryan Cogman und Dave Hill verantwortlich zeichnen.

Game of Thrones Die achte Staffel wird größer als je zuvor

Finale Staffel wird größer als je zuvor

Fans der Fantasy-Serie haben also definitiv noch ein wenig Zeit, um sich emotional auf die finale Staffel vorzubereiten und vielleicht die ersten sieben Staffeln noch einmal Revue passieren zu lassen. Laut Kit Harrington, der in Game of Thrones Jon Snow verkörpert, werde sich das Warten definitiv lohnen.

"Es ist eine Menge, es ist einfach größer als je zuvor! Es ist einfach sehr emotional.", verriet Harington gegenüber der Time. Während die Serie auf die finale Staffel zusteuert, arbeitet HBO bereits an mehreren Spin-offs.