Game of Thrones - Staffel 7 im Stream - jetzt auch bei Sky und Amazon

Game of Thrones Staffel 7 ist ab heute auf Sky und ab Dienstag auch auf Amazon zum Streamen verfügbar. In der neuen Season gehen die Abenteuer der amerikanischen Fantasy-Fernsehserie vom Kabelsender HBO weiter.

Seit 2011 zieht Game of Thrones nun schon die Fans in seinen Bann und überzeugt sie mit neuen Folgen. Mit Staffel 7 geht die Fernsehserie des US-Kabelsenders HBO in die nächste Runde und offenbart einige neue Wendungen in der Geschichte des Fantasy-Universums. Als Stream ist die Season 7 ab sofort verfügbar.

Game of Thrones Staffel 7 im Stream auf Sky und Amazon

Wo kann Game of Thrones gesehen werden? Als Sky-Abonnent und über über Sky Ticket können die Folgen ab dem heutigen Montag als Stream angesehen werden. Dazu bedarf es jedoch ein Abonnement, das monatlich gezahlt werden muss.

Werbung: Game of Thrones bei Sky schauen und 3 Monate gratis sichern! (nur bis zum 23.07.2017)

Als weitere Möglichkeit besteht der Kauf der Game of Thrones Staffel 7 auf Amazon. Dort wird ab morgen ein Angebot bereitstehen, das die gesamte siebte Season für 19,99 Euro freischaltet. Es erscheint jedoch trotzdem nur eine neue Folge pro Woche.

Werbung: Game of Thrones ohne Abo-Kosten bei Amazon streamen!

Seitenauswahl

Game of Thrones - Der Abschied naht: "Wir müssen von den Drogen loskommen" Die Serie Game of Thrones, basierend auf der Geschichte „A Song of Ice and Fire“ von Autor George R. R. Martin, nähert sich ihrem Ende. Nicht nur die Zuschauer müssen sich mit ...