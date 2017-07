Game of Thrones - Staffel 7 jetzt bei Amazon

Ab sofort ist Game of Thrones: Staffel 7 bei Amazon zum Kauf erhältlich. Ihr könnt die neuen Folgen ab sofort legal schauen. Der Season Pass ermöglicht euch den Zugriff auf die gesamte GOT-Serie.

Der Winter naht, natürlich auch in Game of Thrones: Ab sofort ist Staffel 7 bei allen großen Video-on-Demand-Plattformen gestartet und kann legal gekauft und gestreamt werden.

Wer einen Game of Thrones Stream sucht, wird ab sofort bei vielen Plattformen fündig. Die erste Episode der Serie ist ab sofort erhältlich, jede Woche erscheint eine neue Folge.

Bei Amazon könnt ihr für nur 19,99€ einen Season Pass für die gesamte siebte Staffel von Game of Thrones kaufen und alle Folgen in bester HD-Qualität genießen. Wer den Download der HBO-Serie bevorzugt, wird bei Amazon Instant Video bedient: Die gesamte Serie könnt ihr runterladen und offline ansehen.

Die siebte Staffel von Game of Thrones gibt es auch bei Sky - mehr Infos hier:

Game of Thrones Staffel 7 ist ab heute auf Sky und ab Dienstag auch auf Amazon zum Streamen verfügbar. In der neuen ...

Eine traurige Nachricht, die insbesondere Fans der Serie Game of Thrones treffen wird: Schauspieler Neil Fingleton ist überraschend im Alter von 36 verstorben.

Die Serie Game of Thrones, basierend auf der Geschichte „A Song of Ice and Fire“ von Autor George R. R. Martin, nähert sich ihrem Ende. Nicht nur die Zuschauer müssen sich mit ...