Game of Thrones - Spin-Off-Wahn? Vier Konzepte als Serienersatz im Rennen

Fans der Kultserie Game of Thrones können (beruhigt) aufatmen: Nachdem bekanntgegeben wurde, dass die Serie mit der kommenden achten Staffel ihr Ende findet, scheint dahingehend aber Rettung in Sicht zu sein.

Bei Game of Thrones handelt es sich nicht um ein Phänomen, welches ausschließlich in der literarischen Welt zu faszinieren weiß – auch die Serie erfreut sich einer massiven Fangemeinde, die mit traurigem Gesicht dem angekündigten Ende der Serie entgegenblicken.

Tatsächlich wurde angekündigt, dass die Serie nach der achten Staffel, die bereits im kommenden Jahr ausgestrahlt wird, ihr wohl verdientes Ende finden soll, nachdem uns bereits dieses Jahr die siebte Staffel auf das große Finale einstimmen soll. Mittlerweile hat die Fernsehadaption den inhaltlichen Strang der Bücher überholt, weshalb das wohl behütetste Geheimnis bleibt, wie die Serie den Plot abrunden wird.

Vier Spin-Offs zur Serie könnten es werden

Der US-Sender scheint sein Zugpferd aber dahingehend nicht kampflos aufgeben zu wollen: In Zusammenarbeit mit Buchautor George R. R. Martin hat man ganze vier Buchautoren verpflichtet, die jeweils unabhängige Serienideen entwickeln sollen. Mit dabei sind Max Borenstein (Godzilla), Brian Helgeland (Mystic River), Carly Wray (Mad Men) sowie Jane Goldman (Kick-Ass).

Gänzlich offen lässt sich HBO dabei die Frage, wie viele dieser Ideen am Ende zur Serie werden könnten – dies hänge primär erst einmal von der Qualität der Ausarbeitungen ab, weshalb man den Autoren fast keinerlei Restriktionen und zeitliche Deadlines setzt. Aufgrund der Tatsache, dass sich alle Ideen noch in einer frühen Entwicklungsphase befinden, lässt sich in diesem Zusammenhang nicht einmal ableiten, ob mögliche Spin-Off-Serien nach der Hauptserie ansetzen oder überhaupt auf bekannte Charaktere zugreifen.

