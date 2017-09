Game of Thrones - Negativrekord: Eine Milliarde illegale Aufrufe bei Staffel 7

Erst vor kurzem flimmerte die letzte Folge der siebten Staffel über die Bildschirme und läutete somit langsam aber sicher das große Finale von Game of Thrones ein. Diese große Begeisterung macht sich, zum Leidwesen des US-amerikanischen Fernsehprogrammanbieters HBO, auch im Internet hinsichtlich illegaler Aufrufe bemerkbar.

Das globalorientierte Technologieunternehmen für „Anti-Privacy“ MUSO hat zum Zeitpunkt des 3. Septembers festgestellt, dass die Folgen der neuen Staffel unfassbare eine Milliarde Mal aufgerufen wurden – das ist ein absoluter Negativrekord. In diesem Zusammenhang äußerte sich MUSO CEO wie folgt:

“Game of Thrones has become one of the biggest global entertainment phenomena of today and activity across piracy networks has been totally unprecedented. It’s no secret that HBO has been plagued by security breaches throughout the latest season, which has seen some episodes leak before broadcast and added to unlicensed activity.”