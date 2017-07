Game of Thrones - Gegen Paparazzis: 15 Stunden Fake-Material gedreht?

Taktisches Antispoiler-Manöver oder clever Lüge? Jon Snow Schauspieler Kit Harington plaudert in einem Interview aus, mit welch teils massiven Methoden man vorgegangen sein will, um die Paparazzi in die Irre zu führen.

Auch die Produktionsfirma rund um Game of Thrones hat mit Journalisten aller Art zu kämpfen: In diesem Monat startet die vorletzte Staffel der beliebten Serie im Fernsehen und die Weltbevölkerung weiß, dass wir uns mit großen Schritten dem Ende der Handlung nähern.

Dass man bei einer derart gehypten Serie erwarten könnte, dass Paparazzi wertvolle Szene im Vorfeld einfangen wollen, war also zu erwarten. Die Köpfe hinter der Produktionsfirma wollten sich diesen Umstand jedoch nicht gefallen lassen und wollen laut Jon Snow Darsteller Kit Harington eine clevere Vertuschungsaktion an den Tag gelegt haben.

Wann immer Paparazzi in der Nähe waren, hat man versucht alle verfügbaren Leute zusammenzutrommeln, um Fake-Szenen zu drehen. Stolze 15 Stunden Serienmaterial (und unzählige Paparazzi-Bilder) sollen dabei entstanden sein und so Verwirrung stiften beziehungsweise echt nicht wirklich nachvollziehbar machen, was die Zuschauer in der siebten Staffel von Game of Thrones erwartet.

Bleibt nur noch die Frage, wie viel Wahrheit in den Worten von Schauspieler Harington steckt: Moderator Jimmy Kimmel hat nämlich richtigerweise angemerkt, dass auch diese Äußerung eine Finte sein könnten, um die bereits publizierten Bilder in ein fragwürdiges Licht zu rücken, obwohl sie tatsächliche Szenen der Staffel repräsentieren. Den entsprechenden Interviewausschnitt findet ihr unter diesem Beitrag verlinkt.

