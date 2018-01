Game of Thrones - Eure Lieblingsserien des Jahres 2017

Game of Thrones, The Walking Dead und The Big Bang Theory - das Jahr 2017 hatte einige hochkarätige Serien-Highlights im Angebot. Die Consulting-Agentur Goldmedia hat VoD-Nutzer nach ihren Top-Serien des Jahres 2017 befragt.

Das vergangene Jahr war für Serienliebhaber mit Sicherheit nicht enttäuschend. Noch nie war das Angebot für deutsche Video-on-Demand-Nutzer so attraktiv, qualitativ hochwertig und vielfältig wie 2017. Innerhalb einer aktuellen Studie hat die Consulting-Agentur Goldmedia VoD-Nutzer nach ihren Top-Serien des Jahres 2017 bei kostenpflichtigen VOD-Diensten wie Amazon Prime Video, Netflix und Co. befragt.

Die Beratungs- und Forschungsgruppe Goldmedia erfasst mit der Analyseplattform VoD-Ratings kontinuierlich die Abrufe kostenpflichtiger VoD-Angebote in Deutschland.

Top VoD-Serien kostenpflichtiger Video-on-Demand Dienste

Weniger überraschend konnte sich dabei die beliebte TV-Serie "Game of Thrones" den ersten Platz sichern. Auf dem zweiten Platz befindet sich die US-Sitcom "The Big Bang Theory". Platz drei geht an die Zombieserie "The Walking Dead", die mit einer neuen Staffel 2017 viele Fans begeistern konnte.

Hinter den drei Blockbustern befinden sich gleich vier Eigenproduktionen von Netflix sowie Amazon Prime Video. Dazu gehören "Stranger Things" (Platz 4), "House of Cards" (Platz 7), Ausspielung über Sky und Amazon Prime Video mit "Vikings" (Platz 5) und "Lucifer" (Platz 6).

Schaut man sich allerdings die tatsächlichen Zuschauerzahlen an, wurde die Serie "The Big Bang Theory" am meisten gesehen. Schließlich wird Game of Thrones in Deutschland lediglich über Sky angeboten, während die Warner-Produktion "The Big Bang Theory" bei Netflix, Amazon Prime Video sowie weiteren VoD-Services zur Verfügung steht, wodurch sich die höhere Anzahl der Zuschauer erklärt.

