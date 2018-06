Game of Thrones - Erster der geplanten Spin-Offs wieder gestrichen, neue Infos

Eins der geplanten Spin-Offs zu Game of Thrones ist bereits dem Rotstift zum Opfer gefallen. Dafür hat Autor George R.R. Martin auf seinem eigenen Blog Informationen zu dem ersten Pilot-Film verraten, der mittlerweile grünes Licht erhalten hat.

Bekannterweise sind insgesamt fünf Spin-Offs zu der erfolgreichen TV-Serie Game of Thrones geplant. Mittlerweile hat der erste Pilot-Film grünes Licht erhalten und ist bestellt worden. Fans dürfen sich zudem auf erste Infos freuen, die den Zeitraum der Handlung betreffen. So dürfen wir uns in Gedanken schon einmal viele tausend Jahre vor die Handlung der Hauptserie begeben.

Demnach wird selbstverständlich keiner der Charaktere oder Schauspieler von Game of Thrones zu sehen sein. Außerdem soll es sich bei allen in der Entwicklung befindlichen Spin-Offs um Prequels handeln. Bislang gibt es weder einen Regisseur noch eine Besetzung oder einen Ort bzw. einen Titel.

Game of Thrones Das Team habe bisher Meisterleistungen vollbracht

Das erste Opfer

Wo allerdings Licht ist, da ist auch Schatten. Wie es auf dem offiziellen Blog von Autor George R.R. Martin heißt, ist einer der geplanten Spin-Offs bereits wieder eingestellt worden. Worum es in dem gestrichenen Spin-Off gegangen wäre, ist nicht bekannt.

Die Streichung soll aber nicht heißen, dass die anderen drei Prequels tot seien. Diese befinden sich weiterhin in der Entwicklung und werden in verschiedenen Epochen angesiedelt sein und unterschiedliche Charaktere sowie Handlungsstränge aufweisen. In den kommenden Jahren werden die Verantwortlichen mindestens einen weiteren Pilotfilm und vielleicht mehr als einen Film drehen.

"Wir haben eine ganze Welt und Zehntausende von Jahren Geschichte, um damit zu spielen. Aber das ist Fernsehen, also ist nichts sicher," so George R.R. Martin.

Game of Thrones Der Berg wird zum stärksten Mann der Welt