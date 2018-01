Game of Thrones - Dreharbeiten der 8. Staffel bereits halb beendet

HBO-Chef Casey Bloys hat innerhalb eines Interviews betont, dass das Finale der kommenden 8. Game of Thrones-Staffel nicht als Teaser für mögliche Spin-offs herhalten wird. Es solle das Finale der größten TV-Serie aller Zeiten darstellen.

Peter Dinklage hat sich in dem besagten Gespräch mit Variety für ein Ende der Serie ausgesprochen:

So sollen die Dreharbeiten mittlerweile ungefähr zur Hälfte beendet sein. Fans sollten nun jedoch nicht damit rechnen, dass die achte Staffel dadurch vor dem geplanten Termin im Jahr 2019 starten wird.

Von außen ist der Fortschritt an der letzten Staffel nur schwer nachzuvollziehen, da Game of Thrones zeitgleich von mehreren Teams gedreht wird.

Anfang des neuen Jahres hat der US-amerikanische Sender HBO offiziell bekanntgegeben, dass die achte Staffel von Game of Thrones erst im Jahr 2019 starten wird. Begonnen haben die Dreharbeiten bereits im Oktober des vergangenen Jahres. Aufgrund des riesigen Ausmaßes einer einzigen Folge (jede Episode wird Spielfilmlänge haben) gingen die verantwortlichen Produzenten zunächst davon aus, dass man noch bis zum Sommer drehen wird.

Offensichtlich sind die Dreharbeiten an der achten Staffel von Game of Thrones bislang recht reibungslos verlaufen. Die finale Staffel ist laut Peter Dinklage bereits zur Hälfte abgedreht. Das Ende der Serie sei ihm zufolge dennoch ein richtiger Schritt.

Game of Thrones - Finale wird für sich stehen, kein Verweis auf Spin-off

