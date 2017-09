Game of Thrones - Drastisch: So verhindert man Leaks des Finales

Vor einiger Zeit flimmerte die letzte Folge der siebten Staffel von Game of Thrones durchs Land und hinterließ insbesondere bei Hardcore-Fans ein tiefes Loch. Sowohl Community als auch Serienproduzenten wissen aber, dass es nun richtig ernst wird, denn die beliebte Serie wird mit der kommenden achten Staffel ihr Ende finden.

Schon bei der aktuellen siebten Staffel mussten sich die Serienmacher mit etlichen Leaks und Drohungen herumschlagen – an dieser Stelle mag man es sich kaum vorstellen, wie viel ein potenzieller Final-Leak für Journalisten Wert sein könnte beziehungsweise wie hoch der finanzielle Schaden für die Produktionsfirmen dabei ausfallen könnte.

Um diesem Problem vorzubeugen hat man sich bereits im Vorfeld einen wirklich extensiven Plan überlegt um einem potenziellen Leak entgegenzutreten. HBO’s President of Programming erklärt in diesem Zusammenhang:

“I know in ‘Game of Thrones,’ the ending, they’re going to shoot multiple versions so that nobody really know what happens,” […] “You have to do that on a long show. Because when you’re shooting something, people know. So they’re going to shoot multiple versions so that there’s no real definitive answer until the end.”