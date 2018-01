Game of Thrones - Brad Pitt ersteigert beinahe ein Date mit Emilia Clarke

Ein Filmabend gemeinsam mit GoT-Star Emilia Clarke? Offenbar träumen davon auch Hollywood-Größen wie Brad Pitt. Dieser bot während Sean Penns jährlicher Charity-Veranstaltung in Los Angeles zugunsten von Haiti insgesamt 120.000 US-Dollar, um gemeinsam mit der Schauspielerin eine Episode der TV-Serie Game of Thrones sehen zu dürfen.

Im Rahmen der diesjährigen siebten Sean Penn & Friends Haiti Rising Gala am vergangenen Samstag in Los Angeles wurde unter anderem ein Game of Thrones-Abend mit Schauspielerin Emilia Clarke versteigert. Zu den zahlreichen Hollywood-Stars, die vor Ort waren, zählte auch Brad Pitt, der offensichtlich ebenfalls Interesse an einem Date mit der GoT-Schauspielerin hatte.

Game of Thrones Start der 8. Staffel von HBO für 2019 bestätigt

Brad Pitt ersteigert beinahe ein Date mit Emilia Clarke

Während das Anfangsgebot bei 20.000 US-Dollar lag, bot Brad Pitt im Verlauf der Versteigerung insgesamt 120.000 US-Dollar, um sich mit Emilia Clarke die erfolgreiche TV-Serie anzuschauen. Zwischenzeitlich versteigerte sich Kit Harington kurzerhand gleich mit, um den Preis noch ein wenig mehr in die Höhe zu treiben. Letztendlich ging Brad Pitt jedoch leer aus, denn ein unbekannter Bieter sicherte sich das Date für insgesamt 160.000 US-Dollar.

Als kleiner Trost kann sich der Schauspieler nun immerhin darüber freuen, dass er die Spendensumme durch sein Gebot ordentlich in die Höhe getrieben hat. Vielleicht bietet sich für Brad Pitt in Zukunft eine weitere Möglichkeit, um mit Emilia Clarke einen entspannten Filmabend zu genießen. Hätte die junge Frau die Wahl gehabt, wäre diese sicherlich auf den erfolglosen Bieter gefallen.

Durch die Veranstaltung konnten bis zum Ende der Nacht insgesamt mehr als drei Millionen US-Dollar für den guten Zweck gesammelt werden. Neben Brad Pitt waren unter anderem Amazon-Gründer Jeff Bezos, Arnold Schwarzenegger, Leonardo DiCaprio und Jason Segel vor Ort.