Game of Thrones - Der Berg wird zum stärksten Mann der Welt

Der Strongman Hafþór Júlíus Björnsson darf sich offiziell als stärkster Mann der Welt bezeichnen. Der The Mountain-Darsteller aus der Erfolgsserie Game of Thrones konnte zum ersten Mal den Wettbewerb für sich entscheiden und den begehrten Titel gewinnen.

Allen Fans der TV-Serie Game of Thrones sollte der Name "The Mountain" ein fester Begriff sein. Schließlich handelt es sich dabei um Gregor Clegane, dem älteren Bruder von Sandor Clegane (Der Bluthund) und dem Oberhaupt des Hauses Clegane. Die Rolle wird ab der vierten Staffel von dem isländische Strongman Hafþór Júlíus Björnsson verkörpert. Der ehemalige Basketballspieler ist 2,06 groß und wieg um die 180 Kg.

Game of Thrones Vorgeschichte Feuer und Blut erscheint noch 2018

Nachdem der Schauspieler in den letzten Jahren mehrfach den zweiten sowie dritten Platz bei dem Wettbewerb Stärkster Mann der Welt erreichte, stand Björnsson in diesem Jahr in Manila ganz oben auf dem Siegertreppchen und darf sich seitdem als stärkster Mann der Welt bezeichnen. Björnsson gewann insgesamt 3 von 6 Wettkämpfen und zog dabei unter anderem einen Lastwagen, trug Stahlrahmen oder stemmte Gewichte in die Höhe. Er gewann mit großen Vorsprung vor dem zweitplatzierten Mateusz Kieliszkowski und dem drittplatzierten Brian Shaw.

Der Berg in Game of Thrones

Der Berg wird in der ersten Staffel von Game of Thrones von dem Schauspieler Conan Stevens verkörpert. Ab der zweiten Staffel wurde Stevens durch Ian Whyte ersetzt. Whyte hatte bereits andere Charaktere in der Serie gespielt. Ab der vierten Staffel übernahm schließlich Hafþór Júlíus Björnsson die Rolle von Gregor Clegane.

Wie es mit Gregor Clegane in der finalen achten Staffel weitergehen und ob es zu dem langersehnten Duell der Clegane-Brüder kommen wird, ist noch ungewiss. Fans müssen sich bis 2019 gedulden, dann läuft die letzte Staffel an.

Freut ihr euch auf die letzte Staffel von Game of Thrones und wer ist euer Lieblingscharakter?