Game of Thrones: A Telltale Games Series - Zweite Staffel erst einmal auf Eis gelegt

Die zweite Staffel zu dem Episoden-Adventure von Telltale Games Game of Thrones ist laut der Verantwortlichen erst einmal auf Eis gelegt worden. Derzeit konzentriere sich das Team auf Fortsetzungen zu anderen Titeln wie The Wolf Among Us.

Bereits im November 2015 hat Studiochef Kevin Bruner gegenüber The Hollywood Reporter offiziell bestätigt, dass die Geschichte rund um das Episoden-Adventure Game of Thrones eine zweite Staffel erhalten und damit fortgesetzt wird.

Nun scheint es so, dass sich Fans doch noch ein wenig länger gedulden müssen. Denn in einem Gespräch mit Eurogamer hat Job Stauffer von Telltale verraten, dass die Reihe derzeit nicht fortgeführt wird. Auf die Frage, ob in diesem Jahr die zweite Staffel erscheinen wird, antwortete Stauffer, dass diese erst einmal auf Eis gelegt worden sei. Derzeit konzentriere sich das Team auf andere Projekte, wie die zweite Staffel zu The Wolf Among Us, die 2018 veröffentlicht werden soll. Zudem möchte man abwarten, wie sich die Fernsehserie entwickeln wird, bei der in dieser Woche die siebte Staffel beendet worden ist.

"Kurz nachdem wir die erste Staffel fertiggestellt hatten, sagten wir, dass wir sie fortsetzen werden und dass wir Designs für die Zukunft von Telltale’s Game of Thrones haben", so Stauffer zu der gesamten Thematik. "Derzeit liegt das Projekt auf Eis. Wir haben es noch nicht angekündigt, was nicht bedeutet, dass es nie kommt, aber derzeit sind wir gespannt auf die Fortsetzungen von Wolf, Walking Dead und Batman."

Es bleibt also offen, wann die zweite Staffel zu Game of Thrones erscheinen wird. Wir halten euch auf PlayNation.de selbstverständlich weiterhin auf dem Laufenden. Alle Infos, Bilder und Video findet ihr auf unserer Themenseite.

Seitenauswahl

Infos zu Game of Thrones: A Telltale Games Series

Game of Thrones: A Telltale Games Series - Launch-Trailer und Release zu der zweiten Episode The Lost Lords Entwickler Telltale Games hat den Launch-Trailer passend zum Release der zweiten Game of Thrones-Episode "The Lost Lords" veröffentlicht.