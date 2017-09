Game of Thrones: Conquest - Mobile-Titel zur TV-Serie angekündigt

Ende des Jahres möchten Warner Bros. und Entwickler Turbine einen Mobile-Titel namens Game of Thrones: Conquest für iOS sowie Android veröffentlichen. Darin kämpft ihr an der Spitze eines aufstrebenden Hauses um die Macht in Westeros und damit den Eisernen Thron.

Nachdem die siebte Staffel von Game of Thrones abgeschlossen ist, hat Warner Bros. Interactive noch einmal offiziell den Mobile-Titel Game of Thrones: Conquest angekündigt. Hinter dem Projekt steht das Entwicklerstudio Turbine, das vor allem durch die beiden MMOs Herr der Ringe Online und Asheron's Call bekannt sein dürfte.

Das Ziel: Der Eiserne Thron

Der Spieler steht darin an der Spitze eines aufstrebenden Hauses in Westeros und muss sich in politischen wie auch militärischen Auseinandersetzungen beweisen. Fans dürfen sich vor allem auf Treffen mit bekannten Charakteren aus der TV-Serie wie Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister und Jon Schnee freuen. Allerdings sollt ihr keine Freundschaften schließen, sondern versuchen den Eisernen Thron zu erobern.

Game of Thrones: Conquest soll Ende des Jahres für iOS sowie Android erscheinen. Auf der offiziellen Webseite könnt ihr euch aber schon jetzt registrieren. Im Gegenzug erhaltet ihr dafür das "Prepare for War"-Bundle, das exklusive Trainingsausrüstung der Nachtwache enthält, sowie Gold und Ressourcen für den Kampf um den Eisernen Thron.

Infos zu Game of Thrones: Conquest