Nach langem hin und her und einem vernichtenden Post der Entwickler zu den Game Awards, wurde die Enderal Mod für The Elders Scrolls V: Skyrim jetzt doch noch ausgezeichnet.

Die Game Awards am vergangenen Freitag in der Nacht deutscher Zeit waren ein voller Erfolg. Overwatch wurde als Game of the Year ausgezeichnet, der Entwickler von That Dragon, Cancer hielt eine berührende Rede und gab seinen Emotionen freien Lauf und der neue Trailer zu Death Stranding wurde live präsentiert. Alles in allem ein guter Abend, doch ein "Spiel" wurde völlig ignoriert.

Die Rede ist von der Enderal Mod für The Elders Scrolls V: Skyrim. Sie war für die beste Fan-Kreation nominiert und die Chancen standen mehr als gut, dass sie sich gegen den einzigen Konkurrenten Brutal Doom 64 durchsetzen wird. Doch über den gesamten Abend wurde nicht ein Wort über die Kategorie geredet. Das stimmte die Entwickler wütend und enttäuscht, was man in den Social-Media-Netzwerken auch so kommunizierte.

"Es wäre einfacher zu ertragen gewesen, wenn wir gegen Brutal Doom 64 verloren hätten. Das zeigt, wie wenig Respekt die Spiele-Industrie für Modding hat."

Auf Nachfrage, wieso die Kategorie an dem Abend nicht erwähnt wurde und sie sogar von der offiziellen Seite gestrichen wurde, gab man bekannt, dass man es schlichtweg vergessen hat. Einen Tag nach dem offenen Schreiben über die Enttäuschung, wurde die Kategorie auf der offiziellen Website wieder hinzugefügt. Und gewonnen hat: Die Enderal Mod. Ein sehr stiller Sieger, der hätte viel deutlicher gewürdigt werden sollen.

