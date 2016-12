Einladende Welten, selbst zu erstellende und zu entwickelnde Charaktere, teilweise ganz eigene Universen: Rollenspiele stehen dafür, besonders immersiv und fesselnd zu sein. Doch wer wird bei den diesjährigen Game Awards den Preis für das beste Rollenspiel des Jahres sein Eigen nennen dürfen.

Sie laden uns dazu ein, ganz in ihre Welt einzutauchen. Fesseln uns mit Entscheidungsmöglichkeiten, dem Erstellen und Gestalten eigener Charaktere und einer Welt, in der sich alles ganz in die Geschichte einfügt. Auch dieses Jahr wieder unter den Kategorien der Game Awards: Das beste Rollenspiel

In der Kategorie „Role Playing Game“ sind nominiert:

Der Gewinner ist: The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine

