Ohne den passenden Soundtrack nutzt auch die schönste Grafik nichts. Erst die Geräusche und Melodien sind es, die eine Spielewelt wirklich atmosphärisch wirken lassen. Genau deswegen werden sie auch bei den Game Awards natürlich berücksichtigt.

Sie liefern die Melodien, die sich wie ein Mantel um das ganze Spiel legen und alles unter sich vereinen: Ohne die entsprechenden Klänge wäre auch die am besten gestaltete Welt nur noch halb so schön. Bei den Game Awards werden dem entsprechend auch die beste Musik beziehungsweise das beste Sound Design in einem Spiel ausgezeichnet.

In der Kategorie „Best Music/Sound Design“ sind nominiert:

Battlefield 1

Doom

Inside

Rez Infinite

Thumper

Der Gewinner ist: Doom

