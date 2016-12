Alle kennen sie, alle lieben sie, bei dieser Entscheidung ist wirklich alles offen! Während der diesjährigen Game Awards wird natürlich auch wieder der Preis für das beste Spiel des Jahres verliehen. Wer darf diesen besonders begehreiten Preis dieses Jahr mit nach Hause nehmen?

Die Auswahl kann man wohl nur als absolut hochkarätig bezeichnen. Im Rahmen der Game Awards 2016 wird unter allen Spielen, die in diesem Jahr veröffentlicht wurden, der Preis für das Spiel verliehen, das in diesem Jahr am meisten von sich überzeugen konnte. Unter den Nominierten befinden sich:

Das beste Spiel des Jahres ist: Overwatch

