Hier zählt nur die geballte Ladung Action. Was war das Action-Game des Jahres? Wir haben die Nominierten und den Gewinner, der bei den Game Awards ausgezeichnet wurde.

Was knallt am meisten und macht am meisten Spaß? Bei den Game Awards wurde nun das Action-Spiel des Jahres ausgezeichnet.

In der Kategorie „Bestes Action-Game“ sind nominiert:

Der Gewinner ist: Doom.

