Dieses Jahr hat uns mit einigen lang ersehnten Spielen verwöhnt. Und so wie es aussieht, wird diese Kette auch im nächsten Jahr nicht abreißen. Doch auf welches Spiel freut man sich im nächsten Jahr besonders? Erfahrt es hier.

Auch im Jahr 2017 stehen einige Titel auf der Release-Liste, die uns das Herz höher schlagen lassen. Welches der bereits für das kommende Jahr bestätigten Titel konnte bei den Game Awards am meisten von sich überzeugen?

In der Kategorie „Most Anticipated Game“ sind nominiert:

God of War

Horizon: Zero Dawn

Mass Effect: Andromeda

Red Dead Redeption 2

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Der Gewinner ist: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

