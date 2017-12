Game Awards 2017 - Nominierte 2017 bekannt gegeben - Das sind die Spiele des Jahres

Die Nominierten für die Game Awards 2017 wurden bekannt gegeben. Mit dabei sind auch die Spiele des Jahres. Fans können am Voting teilnehmen und für ihre Favoriten abstimmen.

Die Jury hat die Nominierten der Game Awards 2017 offiziell bekannt gegeben. Im Rahmen von insgesamt 29 Kategorien werden die besten Spieler, Spieler und Entwickler des Jahres ausgezeichnet.

Am 08. Dezember 2017 werden die 29 Gewinner offiziell enthüllt und in einer großen Live-Show vorgestellt. Fans können für ihre Lieblinge abstimmen - ihre Stimmen werden zu 10 Prozent gezählt, die restlichen 90 Prozent entstammen einer Fachjury. In der Jury sitzen unter anderem unsere Kollegen von GameStar und PC Games.

Mit Spielen wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Super Mario Odyssey gehört Nintendo zu den heißesten Anwärtern auf mehrere Auszeichnungen. Auch Sony hat mit Horizon Zero Dawn einen Kandidaten, der mehrere Awards abstauben könnte.

Spiel des Jahres

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Super Mario Odyssey

PlayerUnknown's Battlegrounds

Persona 5

Horizon: Zero Dawn

Beste kreative und innovative Vision

Wolfenstein 2

Resident Evil 7

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Super Mario Odyssey

Horizon Zero Dawn

Beste Story

What Remains of Edith Finch

NieR: Automata

Hellblade: Senua's Sacrifice

Wolfenstein 2

Horizon Zero Dawn

Beste grafische Leistung

Destiny 2

Cuphead

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Persona 5

Horizon Zero Dawn

Bester Soundtrack

Destiny 2

Cuphead

NieR: Automata

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Super Mario Odyssey

Persona 5

Bestes Audio-Design

Destiny 2

Hellblade: Senua's Sacrifice

Resident Evil 7

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Super Mario Odyssey

Bester Schauspieler

Melina Juergens (Hellblade: Senua's Sacrifice)

Laura Bailey (Uncharted: The Lost Legacy)

Claudia Black (Uncharted: The Lost Legacy)

Brian Bloom (Wolfenstein II)

Ashly Burch (Horizon: Zero Dawn)

Einflussreichstes Spiel

Please Knock on My Door

Night in the Woods

Life is Strange: Before the Storm

Bury Me, My Love

What Remains of Edith Finch

Hellblade: Senua's Sacrifice

Bestes weiterlaufendes Spiel

Warframe

Rainbow Six: Siege

Overwatch

GTA: Online

Destiny 2

PlayerUnknown's Battlegrounds

Bestes Mobile-Spiel

Super Mario Run

Old Man's Journey

Monument Valley 2

Hidden Folks

Fire Emblem Heroes

Bestes Handheld-Spiel

Poochy and Yoshi's Woolly World

Monster Hunter Stories

Metroid: Samus Returns

Fire Emblem: Echoes

Ever Oasis

Bestes VR-Spiel

Superhot VR

Star Trek: Bridge Crew

Lone Echo / Echo Arena

Farpoint

Resident Evil 7

Bestes Action-Spiel

Prey

Nioh

Destiny 2

Cuphead

Wolfenstein 2

Bestes Action-Adventure

Uncharted: The Lost Legacy

Assassin's Creed: Origins

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Super Mario Odyssey

Horizon: Zero Dawn

Bestes Rollenspiel

South Park: The Fractured But Whole

Final Fantasy 15

Divinity: Original Sin 2

NieR: Automata

Persona 5

Bestes Kampfspiel

Tekken 7

Nidhogg 2

Marvel vs. CApcom: Infinite

Injustice 2

Arms

Bestes Familienspiel

Splatoon 2

Sonic Mania

Mario + Rabbids Kingdom Battle

Mario Kart 8 Deluxe

Super Mario Odyssey

Bestes Strategiespiel

XCOM 2: War of the Chosen

Tooth and Tail

Total War: Warhammer 2

Halo Wars 2

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

Bestes Sport- oder Rennspiel

Project Cars 2

Pro Evolution Soccer 2018

NBA 2K18

GT Sport

Forza Motorsport 7

FIFA 18

Bester Multiplayer

Fortnite

Call of Duty: World War 2

Splatoon 2

Mario Kart 8 Deluxe

Destiny 2

PlayerUnknown's Battlegrounds

Meisterwartetes Spiel

The Last of Us Part 2

Red Dead Redemption 2

Monster Hunter: World

Marvel's Spider-Man

God of War

Bestes Indiespiel

Pyre

Night in the Woods

Cuphead

What Remains of Edith Finch

Hellblade: Senua's Sacrifice

Bestes Spiel von Studenten

Meaning

Level Squared

Impulsion

Falling Sky

Hollowed

From Light

Trending Gamer

Steven Spohn (AbleGamers)

Mike Grzesiek (Shroud)

Guy Beahm (Dr. Disrepect)

Clint Lexa (Halfcoordinated)

Andrea Rene (What's Good Games)

Bestes Esports-Spiel

Rocket League

League of Legends

DOTA 2

Counter-Strike: Global Offensive

Overwatch

Bester Esports-Spieler

KuroKy

ryujehong

NiKo

coldzera

Faker

Bestes Espots-Team

Team Liquid

SK Telecom 1

Lunatic-Hai

FaZe Clan

Cloud 9

Bestes Debut eines Indieentwicklers:

Slime Rancher

Mr. Shifty

Hollow Knight

Golf Story

Cuphead

Bestes chinesisches Spiel

Monument Valley 2

jx3 HD

Gumballs

ICEY

King of Glory

Seitenauswahl

Game Awards 2017 - Das beste Mehrspielerspiel des Jahres Nur zusammen macht es am meisten Spaß, oder? Was war das beste Mehrspielerspiel des Jahres? Wir haben die Nominierten und den Gewinner, der bei den Game Awards ausgezeichnet wurde.