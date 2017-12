Game Awards 2017 - Meisterwartetes Spiel 2018

Der große Batzen kommt noch. Während der diesjährigen Game Awards 2017 wird der Preis für das meisterwartete Spiel 2018 verliehen. Wer darf diesen mit nach Hause nehmen?

Wir durften sie noch nicht spielen, aber wir wissen, wie sie aussehen. Im Rahmen der Game Awards 2017 wird unter allen Spielen, die in diesem Jahr veröffentlicht wurden, der Preis für das meisterwartete Spiel 2018 verliehen.

Most Anticipated Game 2017

Unter den Nominierten befinden sich:

The Last of Us Part 2

Red Dead Redemption 2

Monster Hunter: World

Marvel's Spider-Man

God of War

Das meisterwartete Spiel des Jahres ist: The Last of Us Part 2

