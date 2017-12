Game Awards 2017 - Hideo Kojima und Guillermo del Toro werden anwesend sein

Hideo Kojima und Guillermo Del Toro werden in diesem Jahr als Laudatoren auf den Game Awards 2017 vor Ort sein. Gut möglich also, dass die beiden auch neues Material zu Death Stranding im Gepäck haben werden.

Langsam aber sicher ist es wieder Zeit für die alljährlichen Game Awards. Fest steht bereits dass die Game Awards 2017 in der Nacht von Donnerstag auf Freitag stattfinden werden und ein Livestream zu Verfügung stehen soll. Allerdings findet die Ausstrahlung hierzulande ab 3 Uhr Nachts statt, weshalb wohl die wenigsten diesen live mitverfolgen werden.

Um die Spannung im Vorfeld ein wenig aufzuheizen, streuen die Entwickler immer mal wieder einige kleine Informationsbrocken. So soll es zum Beispiel zwölf bis 14 Weltpremieren innerhalb der Show geben und bekannte Gesichter dürfen dabei natürlich auch nicht fehlen.

Wie Geoff Keighley, der Produzent der Game Awars 2017, via Twitter verraten hat, werden Hideo Kojima und Guillermo Del Toro in diesem Jahr als Laudatoren mit dabei sein. Es kann also dementsprechend sehr gut sein, dass wir neues Material zu Death Stranding zu sehen bekommen. Im vergangenen Jahr wurde ebenfalls im Rahmen der Game Awards 2016 ein frischer Trailer zu dem Titel gezeigt.

Wir können also gespannt sein, welche neuen Infos während der Show preisgegeben werden. Im Anschluss der Game Awards startet übrigens die PlayStation Experience 2017.

