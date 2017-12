Mit der Virtual Reality taucht ihr noch tiefer ein. Während der diesjährigen Game Awards 2017 wird der Preis für das beste VR-Spiel des Jahres verliehen. Wer darf diesen mit nach Hause nehmen?

So immersiv, dass wir denken, wir wären in einer anderen Welt. Im Rahmen der Game Awards 2017 wird unter allen Spielen, die in diesem Jahr veröffentlicht wurden, der Preis für das beste VR-Spiel des Jahres verliehen.

Best VR/AR Game 2017

Unter den Nominierten befinden sich:

Superhot VR

Star Trek: Bridge Crew

Lone Echo / Echo Arena

Farpoint

Resident Evil 7

Das beste VR-Spiel des Jahres ist: Resident Evil 7

