Game Awards 2017 - Das beste Spiel des Jahres

Die größten, schönsten und beeindruckendsten Spiele - doch nur eines ist das beste. Während der diesjährigen Game Awards 2017 wird erneut der Preis für das beste Spiel des Jahres verliehen. Wer darf diesen mit nach Hause nehmen?

Diese Auswahl kann man einfach nur als absolut hochkarätig bezeichnen. Im Rahmen der Game Awards 2017 wird unter allen Spielen, die in diesem Jahr veröffentlicht wurden, der Preis für das Spiel verliehen, das in diesem Jahr am meisten von sich überzeugen konnte.

Game of the Year 2017

Unter den Nominierten befinden sich:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Super Mario Odyssey

Playerunknown's Battlegrounds

Persona 5

Horizon Zero Dawn

Das beste Spiel des Jahres ist: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

