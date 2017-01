Galactic Junk League - Schießt Klos und Katzen ins All

Mit Galactic Junk League startete nun der kostenlose und etwas weniger konventionelle Weltraum-Titel von Pixel Federation auf Steam durch. Baut eure individuellen Kampfmaschinen ganz klassisch oder auch in Form von einer Katze oder einem Hot Dog zusammen und tretet mit ihnen gegen andere Spieler an!

Galactic Junk League von Pixel Federation ist da und bringt euch genau das, was der Name verspricht. Was früher eine blühende Galaxie war, ist nun einfach nur noch ein riesiges Universum voller Schrott. Viele Möglichkeiten sich zu amüsieren gibt es nicht, also kreieren wir doch einfach unsere eigenen!

Auf in den Kampf: mit Babys, Hot Dogs oder Katzen

Aus jeder Menge übrig gebliebenem Schrott und fortschrittlichster Technologie könnt ihr eure eigenen Raumschiffe zusammenbasteln und dabei so kreativ und verrückt vorgehen wie ihr wollt. Ihr wollt keine Standard-Kampfschiffe, sondern lieber Katzen, Babys, Hot Dogs oder intergalaktische Toiletten ins All schießen? Kein Problem!

Denkt aber auch daran, eure fliegenden Kampfmaschinen möglichst gut auszurüsten, denn nach dem Bauen geht es in die direkte Konfrontation gegen andere Spieler in 7v7 PvP Arenen, die ihr auf vier verschiedenen Landkarten findet. Wenn Kreativität nicht so euer Ding ist, könnt ihr euch natürlich auch gleich mit einem vorgefertigten Schiff ins Gefecht stürzen.

Euch erwarten unterschiedliche Waffensysteme, levelabhängige Möglichkeiten und je nach Level und Geschick auch die Option, sich mit Spielern auf der ganzen Welt zusammen zu tun. Wählt eure Arenen und Kampfschiffe mit Bedacht und schaltet mit jedem Sieg neue Belohnungen und Bausteine für eure Schiffe frei!

Under construction: Und ihr könnt mitwirken!

Galactic Junk League ist kostenlos zu haben und befindet sich derzeit noch im Early Access, das slowakische Entwicklerstudio tüftelt also immer noch an dem Titel und ist auf eure Verbesserungsvorschläge angewiesen. PC-Spieler können das Game jederzeit bei Steam herunterladen, eine Version für Mac soll auch bald folgen. Übrigens: Den Launch-Trailer zur Early Access-Version findet ihr in unserer Video-Rubrik!

