Galactic Junk League - Free-to-Play-Multiplayer jetzt als Vollversion erhältlich

Der Weltraum-Multiplayershooter Galactic Junk League ist ab sofort als Vollversion auf Steam erhältlich. Was der kostenlose Titel von Pixel Federation verspricht.

Es ist so weit: Ab sofort könnt ihr in Galactic Junk League galaktische Babys, Hotdogs oder sogar kampfbereite Weltraumtoiletten ins All schießen. Nach einer erfolgreichen Early Access-Phase veröffentlichte Pixel Federation den Raumschiffbau- und Weltraum-Multiplayershooter nun als fertige Version auf Steam. Der Free-to-Play-Titel ermöglicht es euch, eigene Raumschiffe in jeder nur erdenklichen Form zu konstruieren und dann mit ihnen in die Schlacht zu ziehen.

Passend zur Veröffentlichung der Vollversion erhielt das Spiel zudem ein großes Update mit einem neuen Spielmodus, neuen Karten, Waffen und Fähigkeiten, aktualisierten Raumschiffklassen und vielen weiteren Features. In dem neuen Taktikmodus „Galactic Conquest“ müsst ihr dabei um mehrere Kontrollpunkte kämpfen und erhaltet durch verschiedene Power-Ups neue Fähigkeiten und Gadgets.

Auf ins Gefecht!

Seit seiner ursprünglichen Veröffentlichung über Steam Early Access am 17. Januar 2017 wurde Galactic Junk League immer wieder durch Updates erweitert. Unter anderem durftet ihr euch dabei über neue vorgefertigte Schiffe und Komponenten, durch den Zweiten Weltkrieg inspirierte Designs, das Cyberpunk-Update, Verbesserungen des Matchmakings und neue Fähigkeiten freuen.

Nun denn: Auf ins kreative Gefecht!

