Fugl - Der meditative Indie-Titel im Überblick

In unserer Übersicht stellen wir euch das meditative Indie-Spiel Fugl vor, das bald auf Steam in die Early Access-Phase startet. Schlüpft in die Haut eines Vogels und erkundet die unberührte Natur der umfangreichen Spielwelt samt all ihrer Facetten und Kreaturen!

Lust auf einen etwas ungewöhnlicheren Indie-Titel? Dann könnte euch das meditative Vogel-Experience-Spiel Fugl interessieren. Das Game wird derzeit noch von Team Fugl, einem Kollektiv aus erfahrenen Branchen-Veteranen, die in der Vergangenheit unter anderem an Limbo und Among the Sleep mitarbeiteten, entwickelt und steht ab dem 14. September 2017 auf Steam Early Access für PC und Mac bereit.

Ein meditatives Videospiel

Fugl möchte euch das Gefühl der absoluten Freiheit vermitteln, während ihr als Vogel in einer unberührten Voxel-Welt herumfliegt. Hierbei erkundet ihr die vielfältige Natur, die hunderte von Tieren und einige seltene mythologische Kreaturen für euch bereithält. Für Abwechslung ist dabei durchaus gesorgt, denn der außergewöhnliche Vogel verfügt über die Fähigkeit, die Gestalt wechseln zu können und kann so die Attribute der verschiedenen Wesen übernehmen. Wer gerne selbst aktiv wird, kann seiner Kreativität in dem umfassenden Level-Editor und Vogel-Avatar-Creator freien Lauf lassen und so der Spielwelt den eigenen Stempel aufdrücken.

Erkundet zehn abwechslungsreiche Gebiete, die von frostigen Höhlen zu einem tropischen Paradies reichen und erfreut euch dabei an der abwechslungsreichen Schönheit der unberührten Natur!

„Mit Fugl wollen wir eine andere Art von Videospiel bieten. Es geht darum, vom hektischen Alltag abzuschalten und eine große Spielwelt mit kindgleicher Neugier zu erkunden”, sagt Johan Gjestland, Mitbegründer von Team Fugl. „Spieler bekommen keine Ziele oder Countdowns vorgesetzt und können Fugl so in ihrem eigenen Rhythmus genießen. Egal, ob du Tiere beobachten, eine Brise unter deinen Flügeln fühlen oder wie ein Adler einen steilen Berghang entlang brausen willst, Fugl lässt dich seine Welt so erleben wie du möchtest.”

Fugl in bewegten Bildern

Die Steam-Vollversion ist für Anfang 2018 geplant. Zeitgleich sollen auch mobile und VR-Versionen des Spiels erscheinen. Preisliche Informationen gibt es bisher nicht, wohl aber einen ersten Trailer, der euch die Voxel-Welt präsentiert. Diesen findet ihr wie gewohnt in unserer Video-Rubrik:

Seitenauswahl

Infos zu Fugl