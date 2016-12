Friendly Fire 2 war für alle Beteiligten ein großer Erfolg. Mehr als 300.000 Euro an Spenden sind für den guten Zweck zusammengekommen, einen großen Teil steuerte die Community selbst bei.

Damit hätte wohl niemand gerechnet: Bei Friendly Fire 2 ist nach 12 Stunden Live-Stream für den guten Zweck eine beeindruckende Summe zusammengekommen. Mehr als 300.000 Euro stehen aktuellen Prognosen zufolge am Ende des Tages zur Verfügung.

Mehr als 200.000 Euro kamen alleine durch die Community zusammen, weitere 100.000 Euro wurden von weiteren Unterstützern gespendet. Durch Merchandise-Verkäufe soll eine weitere große Summe dem Spendentopf hinzugefügt werden.

300.000 Euro Spenden bei Friendly Fire 2

Die gigantische Spendensumme von wahrscheinlich über 300.000 Euro ist eine deutliche Steigerung zum ersten Friendly Fire, das Anfang Dezember 2015 stattfand. Damals kamen rund 123.000 Euro an Spenden für den guten Zweck zusammen.

50 Prozent der jetzigen Summe geht an den Bundesverband der deutschen Tafel, 30 Prozent an den Tierschutzverein Vier Pfoten und 20 Prozent an das Tierheim Herzsprung. Letzteres kämpft um ihr Überleben und kann nur durch Friendly Fire 2 weiterhin bestehen.

Mittlerweile hat die Truppe rund um Gronkh und PietSmiet bereits einige Ideen für ein Friendly Fire 3. Was da wohl an Spenden zusammenkommen wird?

