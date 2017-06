Friday the 13th: The Game - Wie gut kennt ihr den Horrortitel?

Friday the 13th: The Game erobert seit gut einer Woche die Herzen vieler Horrorfans. Doch wie gut kennt ihr den asynchronen Multiplayer wirklich? Findet es in unserem großen Quiz heraus!

Am 26. Mai 2017 erschien endlich der lang erwartete Horror-Multiplayer Friday the 13th: The Game. Nach einigen technischen Startschwierigkeiten können die Server mittlerweile den großen Andrang der Spieler verkraften. Und das ist gut so, denn dieser ist noch immer enorm!

Vermutlich sammeln schon viele von euch fleißig CP, lehren als Jason ihren Opfer das Fürchten oder versuchen als Betreuer von Camp Crystal Lake zu entkommen. Doch wie gut kennt ihr den asynchronen Multiplayer wirklich? Findet in unserem großen Friday the 13th: The Game-Quiz heraus, ob euch die Angst einen Tunnelblick beschert hat oder ob ihr trotz all dem Gemetzel gut aufpassen konntet.

Testet euer Wissen

Aber Achtung: Manche Fragen sind wirklich kniffelig und nur etwas für absolute Profis. Ob ihr zu den Auserwählten gehört? Findet es hier selbst heraus.

