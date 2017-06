Friday the 13th: The Game - Startschwierigkeiten beim heutigen Release

Es ist so weit: Friday the 13th: The Game erscheint heute für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Ganz reibungslos ging der Release bisher aber nicht über die Bühne.

Fans von Friday the 13th: The Game sehnen den heutigen Tag bereits seit einer gefühlten Ewigkeit herbei, denn ab heute kann das Horrorspiel für PC, PlayStation 4 und Xbox One herunterladen werden.

Während PlayStation 4-Spieler sich noch bis heute Nachmittag um 17 Uhr gedulden müssen, stellten sich PC- und Xbox One-User den Wecker auf sechs Uhr in der Früh, um sofort loszocken zu können. Dies funktionierte allerdings nicht ganz so wie geplant, denn Xbox One-Besitzer konnten das Spiel gar nicht erst im Store finden, geschweige denn herunterladen.

Probleme im Xbox One-Store

Dies betraf auch noch andere Spiele, weswegen Microsoft fleißig zur Tat schritt und sich bemühte, das Problem schnellstens zu beheben. Seit drei Stunden nun scheint ein Download endlich möglich zu sein - allerdings nur für Crowdfunding-Unterstützer, die bereits einen Key zugesandt bekamen. Wer Friday the 13th: The Game regulär für Xbox One erwerben will, muss sich wohl noch ein bisschen gedulden, bis der Store wieder reibungslos funktioniert. Gun Media hat sich jedenfalls fest vorgenommen, nicht schlafen zu gehen, bis das Problem gelöst wurde.

PC-Spieler konnten das Game zwar erwerben, so ganz zufrieden war Gun Media mit dem Ergebnis aber nicht, weswegen der Entwickler einen Patch ankündigte, der in diesen Minuten erscheinen sollte. Die Spieler wiederum zeigen sich bisher überwiegend begeistert. Friday the 13th: The Game hat innerhalb der letzten Stunden bereits über 400 Nutzerreviews gesammelt und darf sich über 83% positive Wertungen freuen.

Wir sind auf jeden Fall gespannt, ob das Spiel dem schon lange vor Release entstandenen Hype gerecht werden kann und halten euch darüber natürlich wie gewohnt auf dem Laufenden.

