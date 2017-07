Friday the 13th: The Game - Soundtrack bald als Schallplatte erhältlich

Dank Waxwork Records können Fans von Friday the 13th: The Game bald auch den kompletten Soundtrack des Spiels als Vinyl-Schallplatte erwerben.

Musik ist ein wichtiger Bestandteil von Filmen und natürlich auch Videospielen, trägt sie doch einen Großteil zur Atmosphäre bei. Friday the 13th: The Game ist da keine Ausnahme, kündigt die musikalische Untermalung doch nicht nur den Killer an und kann zur Ablenkung genutzt werden, sondern zerrt auch das eine oder andere Mal an unseren Nerven.

Komponiert wurden die verschiedenen Stücke von Harry Manfredini. Diese werden bald allerdings nicht mehr nur im Spiel zu hören sein, denn Unterstützer der beiden Crowdfunding-Kampagnen hatten die Möglichkeit, sich als kleines Dankeschön unter anderem den Soundtrack auszusuchen. Die entsprechenden CDs dürften in Bälde verschickt werden. Aber auch Spieler, die den Titel nicht im Vorhinein unterstützt haben, können den Soundtrack bald erwerben – dank Waxwork Records.

Friday the 13th: The Game bald auch auf Vinyl

Waxwork Records veröffentlicht bereits seit 2013 Film-Soundtracks auf Vinyl-Schallplatten, unter anderem die von Filmen wie The Shining und Teil zwei und drei der Freitag der 13.-Reihe. Jetzt soll die musikalische Untermalung eines ganz besonderen Videospiels folgen: Friday the 13th: The Game.

Der Soundtrack soll dabei ziemlich umfangreich sein und so nicht nur beispielsweise die Begleitmusik von Retro Jason beinhalten, sondern die komplette Musik aus dem Spiel. Dementsprechend werden wohl gleich zwei oder drei LPs benötigt, um alle Noten einzufangen. Waxwork Records Gründer Kevin Bergeron würde sogar gerne den Misfits-Song aus der Haupthütte inkludieren, braucht dafür aber noch die Lizenzen.

Bisher ist noch nicht bekannt, wann die Schallplatten auf den Markt kommen. Sobald wir mehr wissen, halten wir euch aber natürlich wie gewohnt auf dem Laufenden.

