Friday the 13th: The Game - So gut gefällt uns das Horrorspiel bisher

Auch die aktuelle Ausgabe der PlayNation News ist mal wieder prall gefüllt: Friday the 13th: The Game feierte jüngst seinen Release und Far Cry 5 und ein neues GTA Online-Update wurden angekündigt. Außerdem steht die E3 2017 vor der Tür.

Es ist Mittwoch und dementsprechend mal wieder Zeit für die PlayNation News, unser Format, das euch über die kuriosesten, interessantesten oder schlicht wichtigsten Meldungen der Woche informieren soll.

Unter anderem sprechen wir dabei über Friday the 13th: The Game, denn der Horrortitel rund um Serienmörder Jason Voorhees durfte endlich seinen Release feiern. Als Inspiration diente Entwickler Gun Media die beliebte Horrorfilm-Reihe Freitag der 13. und entsprechend blutig geht es auch im Multiplayer zu. Der einzige Unterschied: Im Gegensatz zu der Vorlage könnt ihr als Betreuer von Camp Crystal Lake den guten Jason durchaus töten. Dazu benötigt ihr aber Glück, Können oder zumindest eine genaue Anleitung...

Das war in dieser Woche noch alles wichtig

Außerdem geht es natürlich um die kommende E3 2017, die standesgemäß einiges zu bieten hat und unsere Redaktion wohl mal wieder voll auslasten wird. Schlafmangel und Meldungen wie am Fließband tippen olé!

Aber auch jetzt wurden schon einige Titel angekündigt und zumindest über einen wollen wir heute sprechen. Dementsprechend haben Ben und Dennis die wichtigsten Informationen über Far Cry 5 für euch.

Und: Rockstar Games lässt die Zügel nicht schleifen und spendiert GTA Online schon bald ein neues Update. Worauf ihr euch dabei freuen könnt, erfahrt ihr im folgenden Video:

