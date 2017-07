Friday the 13th: The Game - Singleplayer-Kampagne befindet sich weiterhin in Entwicklung

Während die Entwickler von Friday the 13th: The Game weiterhin mit verschiedenen Problemen im Multiplayer-Modus zu kämpfen haben, warten Fans auf die versprochene Singleplayer-Kampagne, die in naher Zukunft nachgereicht werden soll. Laut des Publishers wird weiterhin an der Singleplayer-Komponente gearbeitet, nähere Informationen dazu sollen in Kürze folgen.

Der Multiplayer-Horror-Titel Friday the 13th: The Game ist am 26. Mai 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One veröffentlicht worden - allerdings ohne die versprochene Singleplayer-Kampagne. Diese soll laut des Entwicklers nachgereicht werden, was bisher allerdings nicht passiert ist.

Allerdings müssen sich alle Besitzer des Titels momentan keine Sorgen machen, dass die Arbeiten an dem Singleplayer-Modus gestoppt worden sind. Der zuständige Publisher Gun Media hat nun bestätigt, dass auch weiterhin an der Singleplayer-Komponente gearbeitet wird. In absehbarer Zeit soll es weitere Informationen dazu geben.

Infos zu Friday the 13th: The Game

