Friday the 13th: The Game - Retail-Fassung mit exklusiven Items erscheint im Oktober

Im Oktober wird eine Retail-Fassung zu Friday the 13th erscheinen. Neben dem Hauptspiel dürfen sich Spieler zudem auf exklusive Items freuen.

Publisher Gun Media hat nun angekündigt, dass es eine Retail-Version zu dem asymmetrischen Horror-Titel Friday: The 13th geben wird.

Diese soll passend am Freitag, den 13. Oktober 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One veröffentlicht werden.

Bisher kann das Hauptspiel lediglich als digitale Version erworben werden. In der Retail-Edition sind, neben dem Hauptspiel, zudem auch exklusive Inhalte an Bord. So dürfen sich Käufer auf den "Bloody Jason"-Skin sowie das "Clothin Pack" für die Überlebenden freuen.

Fraglich ist, ob auch die angekündigte Singleplayer-Kampagne mit dabei sein wird.

Den entsprechenden Trailer zu dem angekündigten Launch der Retail-Fassung findet ihr unterhalb dieser Zeilen eingebunden.

