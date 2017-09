Friday the 13th: The Game - Neuer Jason und zusätzliche Map angeteasert

Gun Media kündigte nun ganz offiziell an, dass Friday the 13th: The Game einen weiteren spielbaren Killer und eine neue Map bekommt. Außerdem sollen alle Kulissen im Spiel von atmosphärischen Regen-Effekten profitieren.

Auch mehrere Monate nach dem Release von Friday the 13th: The Game arbeitet Entwickler Gun Media noch immer fleißig an dem asymmetrischen Horrortitel. So wurde vor kurzem ein Springbreak-DLC angekündigt, der allerlei Bademoden-Accessoires und nackte Haut mit ins Spiel bringt. Kurz vor dieser Meldung hatte ein kostenloses Update den Multiplayer um kleinere Versionen der bisher vorhandenen Maps erweitert, die neue Spawnpunkte der verschiedenen Items, vor allem aber auch ein deutlich rasanteres Gameplay mit sich brachten.

Neue Map und neuer Jason

Jetzt gab Gun Media auf Twitter bekannt, dass wir uns in Bälde wieder auf etwas Abwechslung freuen dürfen. Der Entwickler kündigte nämlich nicht nur die neue Map „Jarvis House“ an, sondern bestätigte auch, dass Jason Voorhees aus dem vierten Teil der Filmreihe ebenfalls als Killer spielbar sein wird. Für etwas mehr Atmosphäre sollen die Regen-Effekte sorgen, die allen Maps hinzugefügt werden.

Wann der neue Content kommt, ist derzeit noch unklar. Allzu lange werden wir uns aber wohl nicht gedulden müssen, denn Gun Media veröffentlichte bereits einen ersten Teaser zu den neuen Inhalten. Diesen findet ihr unterhalb dieser Meldung vor. Außerdem ist bisher nicht bekannt, was sich Gun Media preislich vorstellt. Aufgrund in der Vergangenheit getroffener Aussagen lässt sich allerdings vermuten, dass zumindest die neue Map allen Spielern kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Sobald wir mehr wissen, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.

