Friday the 13th: The Game - Neue kostenlose Inhalte veröffentlicht

Passend zum kommenden Freitag, den 13. Oktober, gibt es neue kostenlose Inhalte für Friday the 13th: The Game. Neben neuen Charakteren und einer neuen Karte, wird auch ein Wettersystem in Form von Regen implementiert.

Update: Ab sofort stehen die neuen Inhalte zur Verfügung, außerdem hat das Doppel-XP-Event begonnen.

Originalmeldung: Mit Friday the 13th: The Game veröffentlichten IllFonic und Gun Media ein Videospiel basierend auf den Horrorfilmen rund um den Killer Jason Vorhees. Der asynchrone Multiplayer bietet die Möglichkeit entweder in die Rolle des Killers zu schlüpfen oder als Betreuer des Ferienlagers gegen Jason anzutreten.

Einige neue Inhalte

Dabei werden trotz der Veröffentlichung weiterhin Inhalte hinzugefügt, die dem Spiel mehr Abwechslung geben und für neue Motivation sorgen sollen. So wird es auch am kommenden Freitag, den 13. Oktober sein. Das Team wird passend zum Datum einige neue Inhalte für das Spiel bereitstellen - und das sogar kostenlos.

Zum einen wird es eine Karte geben, die die Mörderhatz im und um das Haus der Familie Jarvis ermöglicht. Des Weiteren wird ein neuer Killer in Form von Jason IV zum Spiel hinzugefügt. Dabei handelt es sich um Jason aus dem vierten Teil der Horrorfilm-Reihe aus dem Jahr 1984. Mit der Implementierung kommt man den Wünschen vieler Fans nach, die genau diesen Killer bereits in der Vergangenheit heiß ersehnten.

Regen und Retail-Version

Zusätzlich wird ein weiterer Überlebender zum Spiel hinzugefügt, der wie die bisher bekannten mit speziellen Stats ausgestattet sein wird, um dem Killer das Leben zur Hölle zu machen. Doch auch auf optischer Ebene wird etwas passieren, denn es wird ein neues Wetterfeature integriert, das für Regen auf den Karten sorgen und somit die Horrorstimmung weiter verstärken soll.

Das Update wird am 13. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und PC zur Verfügung stehen. Außerdem ist für dieses Datum auch die Veröffentlichung einer Retail-Version für die PlayStation 4 und Xbox One im Handel geplant.

