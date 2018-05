Friday the 13th: The Game - Kostenlose Singleplayer-Herausforderungen erscheinen diese Woche

Am kommenden Donnerstag erhalten alle Besitzer von Friday the 13th ein kostenloses Update, das unter anderem die versprochenen Singleplayer-Herausforderungen mit sich bringt.

Noch in dieser Woche erhalten Spieler des asymmetrischen Multiplayer-Titels Friday the 13th: The Game ein umfangreiches Gratis-Update, das unter anderem die lang erwarteten Singleplayer-Herausforderungen im Gepäck hat.

Friday the 13th: The Game Einzelspieler-Inhalte im Video vorgestellt

Passend zu dieser Neuigkeit hat der zuständige Entwickler Gunfire Media außerdem einen neuen Trailer veröffentlicht, der verschiedene Gameplay-Szenen aus dem Herausforderungsmodus für Solisten zeigt. Bereits am kommenden Donnerstag, den 24. Mai 2018 dürfen die neuen Inhalte in Empfang genommen werden. Dazu gehören unter anderem die neue Betreuerin Victoria Sterling, neue Skins für Roy, KI-Verbesserungen, Balance-Anpassungen für Jason Part 7 und mehr.

Den entsprechenden Trailer haben wir für euch unterhalb dieser Zeilen eingebunden.