Gun Media veröffentlichte ein neues Video zu Friday the 13th: The Game. Zu sehen ist Tommy Jarvis, welcher Fans der Filme bereits ein Begriff sein dürfte. Ab sofort ist das Überleben in Camp Crystal Lake ein wenig einfacher, denn Tommy hat einen Freund mitgebracht: sein Gewehr.

Von Anfang an betonte Gun Media, dass Friday the 13th: The Game stark von der beliebten Horrorfilm-Reihe inspiriert wurde. Dementsprechend soll der Titel nicht nur besonders blutig werden, sondern auch altbekannte Gesichter beinhalten. Allen voran natürlich Jason Voorhees höchstpersönlich, der ab Anfang 2017 als gnadenlose Tötungsmaschine sein Unwesen treiben wird.

Entwickler Gun Media hat aber nicht nur die Lizenz für den maskierten Kult-Killer erworben, sondern sorgt für noch mehr Nostalgie: So wird Jasons Mutter Pamela zumindest als Stimme aus dem Off zu hören sein und die tragische Hintergrundgeschichte ihres Sohnes über einzusammelnde Tapes vermitteln und auch Tommy Jarvis kehrt zurück.

Hey, den kennen wir doch!

Tommy ist ein wiederkehrender Charakter aus dem vierten, fünften und sechsten Teil der Freitag der 13.-Reihe. Die Rolle wurde von mehreren Schauspielern ausgefüllt - zuletzt von Thom Mathews, der den erwachsenen Tommy mimte. Und genau dieser ist jetzt zurück und leiht dem neuesten Charakter in Friday the 13th: The Game seine Stimme. Gun Media veröffentlichte zur Ankündigung ein kurzes Video, in dem Tommy allerdings genug Zeit hat, um klar zu machen, dass er nicht vorhat, Jasons nächstes Opfer zu werden: Mit finsterem Blick und einem Gewehr bewaffnet, macht er sich stattdessen auf die Jagd und hat nicht vor, klein beizugeben.

Auf die Jagd? Ja, denn im Gegensatz zu vergleichbaren Titeln wie Dead by Daylight können die Betreuer von Camp Crystal Lake zurückschlagen und sich ganz aktiv gegen Jason zur Wehr setzen. Um zu überleben können wir auf verschiedene Arten flüchten oder eben auch den Killer selbst töten. Einfach wird dies allerdings nicht und verlangt eine ganze Menge Können und Teamarbeit. Vielleicht sollten wir stattdessen doch lieber auf die Polizei warten oder einen Wagen reparieren und entkommen...

Beta findet noch 2016 statt

Friday the 13th: The Game erscheint Anfang 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Noch 2016 findet allerdings die PC-exklusive Beta-Phase für Kickstarter-Unterstützer und Vorbesteller statt. Ein genaues Datum ist noch nicht bekannt, sobald wir mehr wissen, informieren wir euch aber natürlich auf unserer Themenseite. Wie Neuzugang Tommy aussieht und wie sehr er der Vorlage ähnelt, könnt ihr im Video unter diesen Zeilen selbst beurteilen.

Infos zu Friday the 13th: The Game

