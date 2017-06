Friday the 13th: The Game - Genaue Release-Zeiten bekannt

Morgen erscheint Friday the 13th: The Game für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Wir sagen euch, auf welche Uhrzeit ihr euch den Wecker stellen solltet, um das Spiel auf eurer präferierten Plattform von Anfang an zu begleiten.

Morgen, am 26. Mai 2017, ist es endlich so weit: Friday the 13th: The Game erscheint landesweit für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Dies betrifft zunächst allerdings nur den Multiplayer, sowohl Singleplayer-Kampagne als auch eine Art Übungsmodus, bei dem wir offline unsere Fähigkeiten trainieren können, sollen im Sommer 2017 nachgereicht werden.

Ursprünglich hatte der Horrortitel im Oktober 2016 erscheinen sollen, war dann allerdings auf das Frühjahr 2017 verschoben worden, da Gun Media unbedingt den Wünschen der Fans entsprechen und den so penetrant geforderten Singleplayer-Modus ins Spiel integrieren wollte.

So ganz klappte das mit dem angekündigten Frühjahr 2017 zwar auch nicht, aber das dürfte den erwartungsvollen Fans mittlerweile egal sein, denn morgen ist es endlich so weit und das Spiel rund um Serienmörder Jason Voorhees geht endlich online. Die genauen Zeitangaben der Veröffentlichung unterscheiden sich dabei allerdings zwischen den Plattformen.

Morgen geht es los!

Ihr wollt Friday the 13th: The Game sofort nach Release zocken und besitzt eine Xbox One oder einen PC? Dann solltet ihr euch euren Wecker auf 6 Uhr morgens unserer Zeit stellen. PlayStation 4-Spieler dürfen zwar ausschlafen, müssen sich dafür aber bis um 17 Uhr unserer Zeit gedulden. So oder so kommt der morgige Brückentag aber wohl all den Spielern absolut gelegen, die sich schon jetzt auf ein munteres Metzel-Fest freuen.

Auch wir sind gespannt und halten euch über alle kommenden Informationen rund um das Game natürlich wie gewohnt über unsere Themenseite auf dem Laufenden.

