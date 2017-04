Friday the 13th: The Game - Erscheint in wenigen Wochen

Friday the 13th: The Game hat seit gestern Abend endlich ein Release-Datum. Außerdem veröffentlichte Gun Media auch einen entsprechenden Trailer, der es in sich hat.

Fans von Friday the 13th: The Game dürfte beim Lesen dieser Zeilen ein Jauchzer der Freude entfleuchen, denn der heiß ersehnte asymmetrische Multiplayer-Titel hat endlich ein Release-Datum! Da Gun Media noch letzte Alterseinstufungen abwarten musste, hatte der Entwickler sich bisher nicht festlegen wollen und uns mit dem mittlerweile berühmt-berüchtigten Zitat "Anfang 2017!" vertröstet.

Doch damit ist jetzt Schluss, denn gestern am späten Abend gab das Team nun den genauen Release-Termin bekannt. Demnach erscheint der Horrortitel bereits im nächsten Monat, genauer gesagt am 26. Mai 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One als Download-Version für 40 Dollar. Wann genau die Singleplayer-Kampagne nachgereicht werden soll, ist noch unklar, Gun Media strebt aber vermutlich auch weiterhin den Sommer diesen Jahres an. Auch Informationen zur physischen Version und den Vorbesteller-Möglichkeiten sollen bald folgen.

Zur Feier des Tages: ein neuer Trailer

Da die Bekanntgabe eines genauen Termins sowohl für die erwartungsvollen Spieler als auch das Team selbst von großer Bedeutung ist, machte sich Gun Media im Vorfeld etwas mehr Arbeit und stellte einen Trailer zusammen, der uns nicht nur die Protagonisten, sondern vor allem auch das Spielprinzip genauer vorstellt und exemplarisch einige Fluchtmöglichkeiten, aber auch Todesarten der Betreuer aufzeigt. Diesen findet ihr hier in unserer Videorubrik:

