Friday the 13th: The Game ist derzeit in aller Munde. Ursprünglich sollte die blutige Probezeit für Jason Voorhees heute enden, doch Gun Media verlängerte nun erneut den Zeitraum der Beta-Phase. Wir sagen euch, was euch erwartet und wie ihr auch als Nicht-Vorbesteller mit ein wenig Glück mitspielen könnt.

Friday the 13th: The Game macht derzeit mit der erfolgreichen Beta-Phase von sich reden. Nachdem die Family & Friends-Beta noch recht reibungslos verlief, ließ der Ansturm auf die Closed Beta, die am 20. Dezember 2016 begann, die Server erzittern und sorgte einige Stunden lang für technische Probleme.

Als Entschädigung verlängerte das Entwicklerteam die Beta-Phase ursprünglich bis zum 24. Dezember, gab aber heute Nacht bekannt, dass wir noch ein paar zusätzliche Stunden Gemetzel geschenkt bekommen: Bis 5.59 Uhr in der Früh dürft ihr am 26. Dezember 2016 spielen, danach schließen die Server erst einmal ihre Pforten und Gun Media und Illfonic setzen sich an den Feinschliff des Games.

Keys via Twitter verteilt

Übrigens: Die Closed Beta ist zwar eigentlich Vorbestellern vorbehalten, auf Twitter veröffentlicht Gun Media aber regelmäßig Steam-Keys, wenn ihr also schnell genug seid, könnt ihr den Titel auch ohne entsprechende Investition anzocken.

Aber warum ist die Gaming-Welt gerade so in Aufruhr? Es ist die Mischung aus detailreicher Grafik, riesiger Map, abwechslungsreichen Charakteren und natürlich vor allem den versprochenen Mordmöglichkeiten, welche die Spieler begeistert. Aber ihr bekommt den Spielspaß nicht ohne Einschränkungen auf dem Silbertablett serviert, denn: Nicht alle Fähigkeiten des Killers oder der Überlebenden sind von Anfang an freigeschaltet und so müsst ihr die eine oder andere Runde spielen, bis ihr euren Mitspielern die Augäpfel zerdrücken oder den Schädel zerquetschen könnt.

Auch Gronkh spielt F13

Ihr wollt wissen, wie das Ganze in bewegten Bildern aussieht? Unser Superhomie Gronkh zeigt euch, wie er seinen Freunden als Jason Voorhees das Leben schwer macht.

