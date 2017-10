Friday the 13th: The Game - Doppelte Erfahrung und neuer Spielmodus

Passend zu Halloween erhalten Spieler von Friday the 13th: The Game aktuell doppelte Erfahrungspunkte. Auch ein kostenlos neuer Spielmodus namens Paranoia wurde angedeutet und soll schon bald Einzug ins Spiel halten.

Die Entwicklung des asynchronen Multiplayers von Friday the 13th: The Game geht fleißig weiter. Während die Singleplayer-Kampagne wohl in weite Ferne gerückt ist, wird zumindest der Mehrspieler fleißig befeuert. So kündigten IllFonic und Gun Media jetzt an, dass passend zu Halloween ein neuer Hotfix veröffentlicht wurde, der einige Bugs beheben soll und passend zur Feierlichkeit doppelte Erfahrungspunkte für die Spieler bietet.

DLCs und neuer Spielmodus

Doch damit nicht genug, denn das Team veröffentlichte ebenfalls zu Halloween neue kostenpflichtige DLCs, wie das 'Jason Part IV Premium Kill Pack', das drei neue Kill-Animationen für euren Jason aus dem vierten Teil der Filmreihe bietet. Auch ein Kostümpaket hat seinen Weg in die Stores gefunden und kann gegen Echtgeld erstanden werden.

Gleichzeitig machten die Entwickler deutlich, dass aber auch weiterhin kostenlose Updates geplant seien und man schon bald einen neuen Spielmodus ohne weitere Kosten in das Spiel integrieren werde. Wobei es sich bei dem Modus namens Paranoia genau handelt, ist bisher noch unklar, doch es wird vermutet, dass eine Art Verräter-Mechanismus eingefügt wird. Das heißt im Klartext, dass höchstwahrscheinlich einer der Überlebenden einen Zusatzauftrag erhält und seine eigenen Ziele erreichen - ggf. vielleicht sogar dem Killer helfen will. Die Anderen müssen diesen Spieler enttarnen und somit ihr eigenes Überleben sichern. Das klingt sehr spaßig und verspräche die gleichnamige Paranoia. Der neue Modus wird außerdem für etwas Abwechslung sorgen, die aus Sicht vieler Spieler aktuell nicht wirklich gegeben ist.

Wann Paranoia mit einem Update integriert wird, ist aktuell noch unbekannt. Der Ankündigungstrailer - den ihr unter dieser News findet - spricht jedenfalls von einer baldigen Veröffentlichung.

