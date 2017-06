Friday the 13th: The Game - Doch keine Konsolen-Vorbestellung möglich

Wer Friday the 13th: The Game auf Xbox One oder PlayStation 4 spielen will, muss sich mit dem Kauf bis zum Release am kommenden Freitag gedulden. Die Konsolen-Versionen können nicht wie ursprünglich geplant vorbestellt werden.

Am kommenden Freitag, also am 26. Mai 2017, erscheint der von Fans sehnsüchtig erwartete Horrortitel Friday the 13th: The Game. Seit drei Wochen kann dieser auf Steam vorbestellt werden, ein Angebot, das so viele Spieler dankend annahmen, dass der Titel schon nach wenigen Stunden unter den Topsellern der Verkaufsplattform zu finden war.

Ursprünglich hatte Gun Media geplant gehabt, den Vorverkauf auch für PlayStation 4 und Xbox One zu öffnen, konnte dann aber die organisatorischen Bedingungen für den frühzeitigen Verkauf der PS4-Fassung nicht erfüllen und sagte diesen ab. Heute Nacht gab der Entwickler nun bekannt, dass auch die Xbox One-Version nicht im Vorhinein bestellt werden kann.

Gun Media spricht beruhigende Worte

Dies betrifft allerdings nicht diejenigen, die beispielsweise aufgrund ihrer Crowdfunding-Unterstützung bereits eine entsprechende Vorbestellung anmelden konnten. Alle anderen müssen sich bis zum Release gedulden, ein Preload ist dementsprechend nicht möglich. Gun Media beruhigte die Spieler aber und ließ uns mit einem Augenzwinkern wissen, dass wir nur 3,5 GB herunterladen müssen und dementsprechend keine großen Verzögerungen im Vergleich zu dem Steam-Usern zu erwarten sind.

Ein wenig ärgerlich ist das Ganze zwar schon, allerdings dürfte das Missfallen gerade bei deutschen Spielern eher gering ausfallen, mussten wir doch noch bis vor Kurzem befürchten, dass Friday the 13th: The Game auf dem Index landen könnte. Glücklicherweise konnte Gun Media vor Gericht doch noch eine Freigabe ab 18 erkämpfen und somit steht dem munteren Abschlachten ab dem kommenden Freitag nichts mehr im Wege.

