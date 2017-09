Friday the 13th: The Game - Diese Inhalte erwarten euch - Entwickler veröffentlichen Roadmap

In Zukunft sollen noch zahlreiche weitere Inhalte zu dem Horrorspiel Friday the 13th erscheinen. Dies haben die Entwickler nun im offiziellen Forum bekannt gegeben. Auch Singleplayer-Herausforderungen werden darin erwähnt, allerdings erst ein gutes Stück weiter hinten.

In den letzten Wochen sind zwar bereits einige Inhalte zu dem Horrorspiel Friday the 13th veröffentlicht worden, laut IllFonic und Gun Media sei dies allerdings erst der Anfang gewesen. Im offiziellen Forum haben die Verantwortlichen nun bekannt gegeben, dass es noch zahlreiche weitere Inhalte geben wird und in dessen Rahmen eine entsprechende Roadmap für die nächsten Monate veröffentlicht.

Diese Inhalte erwarten euch - Entwickler veröffentlichen Roadmap

Als nächstes steht zunächst ein kostenloses Update in Form eines Download-Pakets mit neuen Emotes für die Charaktere auf dem Plan. Gefreut werden darf sich zudem auf neue Kostüm-Pakete aber auch zahlreichen neue Karten, um den Titel abwechslungsreicher zu gestalten.

Noch interessanter hört sich aber ein neuer Spielmodus an, der sich derzeit in Entwicklung befindet. Doch auch der im Vorfeld der Veröffentlichung versprochene Singleplayer wird in der Roadmap erwähnt - allerdings sehr viel weiter hinten. Fans müssen sich also noch ein wenig in Geduld üben und mit dem Online-Modus vorlieb nehmen.

Weitere Infos beziehungsweise genaue Termine der kommenden Inhalte und Updates gibt es bislang allerdings noch nicht. Wir werden euch auf PlayNation.de regelmäßig auf dem Laufenden halten.

