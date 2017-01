Friday the 13th: The Game - Deshalb gibt es keinen Release-Termin

Einen Release-Termin zu Friday the 13th: The Game gibt es noch nicht. Die Entwickler von Gun Media erklären das nun: Demnach seien die Zertifizierungen für die PlayStation 4 und Xbox One sehr zeitintensiv. Die PC-Version ist derweil in einer Beta-Version bereits spielbar.

Wann erscheint Friday the 13th: The Game für PC, PlayStation 4 und Xbox One? Diese Frage wollen die Fans und Unterstützer der Kickstarter-Kampagne gerne wissen, doch das Entwickler-Studio Gun Media ist sich da selbst noch unsicher. Bislang steht nur fest, dass das Horror-Team-Spiel Anfang 2017 den Release feiern soll.

Friday the 13th bislang ohne Release-Termin

Auf der offiziellen Webseite äußert sich Gun Media nun zum Release-Termin von Friday the 13th: The Game. Demnach seien es nicht die Entwicklungsarbeiten, die derzeit noch ausstehen würden, sondern die Wartezeit auf die Ergebnisse der Produkttester von Microsoft und Sony.

Konsolen-Fassungen müssen nämlich zunächst einem Zertifizierungsverfahren unterzogen werden, in dem die Hersteller der PlayStation 4 und Xbox One das Spiel testen und anschließend freigeben – oder eben nicht. Sollten Microsoft oder Sony etwas zu beanstanden haben, müsste Gun Media die Punkte in Friday the 13th: The Game verbessern und Fehler beheben.

Gun Media will mit Friday the 13th Game nicht enttäuschen

Wie lange das dauert, weiß der Entwickler noch nicht. Man wolle den Fans keinen Veröffentlichungstag nennen und den Termin anschließend nicht einhalten können, heißt es. So bleibt nur noch zu abzuwarten, wann Friday the 13th: The Game letztendlich auf den Markt kommen wird.

