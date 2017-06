Friday the 13th: The Game - Darf unzensiert in Deutschland erscheinen

Gute Nachrichten für Spieler aus Deutschland, die sich auf Friday the 13th: The Game freuen. Soeben wurde bekannt, dass das Game nicht auf dem Index landen wird.

Fans von Friday the 13th: The Game dürften sich in den letzten 24 Stunden ein wenig um den kommenden Titel gesorgt haben, denn erst kürzlich wurde bekannt, dass Gun Media bereits seit längerem um eine Freigabe des Horrorspiels in Deutschland kämpfen musste. Während die PEGI Friday the 13th: The Game aufgrund von „extremer Gewalt, wiederholter, grundloser Tötungshandlungen und Vulgärsprache“ zumindest ab 18 freigab, lehnte die USK eine Freigabe ursprünglich ab. Heißt: Der Titel hätte in der derzeitigen Form in Deutschland an niemanden verkauft werden dürfen.

Gun Media ging daraufhin in Berufung und hätte fast Erfolg gehabt, hätte nicht in letzter Minute noch jemand "von der Regierung" Einspruch eingelegt, so der Entwickler. Da das Team aber sehr bestrebt ist, den Filmen, die bei den Entwicklungsarbeiten als Inspiration dienten, möglichst gut zu entsprechen und seit Monaten immer wieder betonte, keine Zensur vornehmen zu wollen, gingen die Mannen nun auch den letzten Schritt und ließen das sogenannte Appellationsverfahren einleiten.

Kein Index für F13

Und genau dieses entschied nun im Sinne von Gun Media, wie soeben bekannt wurde. Damit darf Friday the 13th: The Game nun auch ganz offiziell ab 18 in Deutschland verkauft werden. Die Schrecken der drohenden Indizierung sind somit vergessen und wir können uns auf die ungeschnittene Fassung des Spiels freuen. Der Multiplayer erscheint am 26. Mai 2017, die Singleplayer-Kampagne wird dann im Sommer diesen Jahres nachgereicht.

