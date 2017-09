Friday the 13th: The Game - Badeklamotten-DLC im Trailer vorgestellt

In Kürze erscheint mit "Spring Break 1984 Clothes Pack" ein weiterer Download-Inhalt zu dem Multiplayer-Horror-Titel Friday the 13t: The Game. Die Verantwortlichen haben im Rahmen der PAX West 2017 einen weiteren Trailer zu dem DLC gezeigt.

Im Rahmen der PAX West 2017 in Seattle haben Illfonic und Publisher Gun Media einen weiteren Trailer zu Friday the 13th: The Game veröffentlicht. Im Mittelpunkt des Videos steht das sogenannte "Spring Break 1984 Clothes Pack", das zum Preis von 3,99 US-Dollar verkauft werden soll. Die Veröffentlichung soll bald erfolgen.

Zu den Inhalten des "Spring Break 1984 Clothes Pack" zählen Badeklamotten für die Überlebenden. Wie der Name schon sagt, wird sich optisch beziehungsweise in Bezug auf die Mode an das Jahre 1984 gehalten. Der Trailer wird zudem musikalisch passend zu der damaligen Zeit untermalt und gibt einen Eindruck, was Käufer des DLCs erwarten.

Was ist Friday the 13th?

Bei Friday the 13th handelt es sich um einen asymmetrischen Multiplayer-Titel für bis zu acht Spieler. Ein Teilnehmer übernimmt dabei die Rolle des Killers Jason, der versuchen muss alle anderen Spieler umzubringen, bevor dieses es schaffen zu entkommen. Wichtig ist für die Überlebenden, dass diese zusammenarbeiten und sich eine möglichst effiziente Taktik überleben, um nicht auf brutalste Art und Weise ermordet zu werden.

Seitenauswahl

Infos zu Friday the 13th: The Game

Friday the 13th: The Game - Retail-Fassung mit exklusiven Items erscheint im Oktober Im Oktober wird eine Retail-Fassung zu Friday the 13th erscheinen. Neben dem Hauptspiel dürfen sich Spieler zudem auf exklusive Items freuen.