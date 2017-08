Friday the 13th: The Game - 1,8 Millionen verkaufte Einheiten seit Release

Wie Gun Media-Chef Wes Keltner in einem Interview nun bekannt gegeben hat, wurde der asymmetrische Horror-Titel Friday the 13th: The Game seit Release im Mai 1,8 Millionen Mal verkauft. Anlässlich dieser Zahlen spricht Keltner auch über die Zukunft des Multiplayer-Games.

Trotz der diversen Startschwierigkeiten hat das Horrorspiel Friday the 13th: The Game mit 1,8 Millionen verkauften Einheiten in den letzten beiden Monaten eine beträchtliche Menge an Spielern für sich gewinnen können. Wes Keltner, Gründer und Chef des verantwortlichen Publishers Gun Media, spricht deshalb außerordentlich optimistisch über die Zukunft des Titels und verspricht, dass die Entwickler von IllFonic mit einer positiven und hochmotivierten Einstellung weiterhin an Friday the 13th: The Game arbeiten werden:

“ Es waren lange zwei Monate für unser Team hier bei Gun (Media) und für Illfonic. Wir haben von Beginn an eine unfassbar unterstützende und hingebungsvolle Community, und obwohl die Dinge dabei nicht vollständig reibungslos abgelaufen sind, sind wir zuversichtlich und blicken optimistisch nach vorn.“

Zudem spricht Keltner von einem vergrößerten Team, das neben weiteren Verbesserungen für das Spiel, auch an neuen Inhalten arbeitet. Demnach können wir uns in nächster Zeit auf weitere Kills für Jason, zusätzliche Handlungsmöglichkeiten und selbstverständlich auch auf die bereits angekündigte Singleplayer-Kampagne freuen.

