Fragments of Him - Drama über Trauerbewältigung jetzt auch für PS4

Es ist so weit: Fragments of Him ist endlich auch für PlayStation 4 erhältlich. Was die bewegende Geschichte rund um Verlust, Hoffnung und Trauerbewältigung verspricht.

Gute Nachrichten für Freunde einer bewegenden Geschichte: Ab sofort ist Fragments of Him nicht nur für PC und Xbox One, sondern auch für PlayStation 4 verfügbar. Der niederländische Indie-Entwickler Sassybot hatte bereits vor längerer Zeit angekündigt, das Drama über den Verlust einer geliebten Person auch auf die Konsole bringen zu wollen.

Jetzt ist es endlich so weit: Für 9,99 Euro können sich nun auch PlayStation 4-Spieler ein eigenes Bild von dem narrativen Titel machen, der sich mit einem Thema beschäftigt, das uns alle früher oder später erwartet: dem Verlust einer geliebten Person. Sassybot lässt uns dabei in die Haut verschiedener Hinterbliebener schlüpfen und ihre Erinnerungen an den Verstorbenen, die voll von Liebe und Schmerz sind, nachempfinden. Die klare Botschaft hierbei: Halte die, die du liebst und die Zeit mit ihnen in Ehren, so der Entwickler.

Die bewegende Geschichte im Test

Auch wir haben die Charaktere bereits bei ihrer bewegenden Verlustbewältigung begleitet und sagen euch in unserem Test, wie gut dem Entwickler die Umsetzung dieses sensiblen Themas gelungen ist:

Infos zu Fragments of Him